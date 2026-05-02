Trump: nieuwe luchtaanvallen op Iran mogelijk

WEST PALM BEACH (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat er een mogelijkheid is dat de Verenigde Staten de luchtaanvallen op Iran zullen hervatten. Trumps uitspraak was een reactie op een vraag van een verslaggever in West Palm Beach.

Eerder gaven Iraanse functionarissen al aan dat nieuwe luchtaanvallen tussen de VS en Iran mogelijk zijn. Zo zei Mohammad Jafar Asadi, een topfiguur binnen het Iraanse leger, tegen het Iraanse persbureau Fars dat "een nieuw conflict tussen Iran en de Verenigde Staten waarschijnlijk is". "Bewijs laat zien dat de Verenigde Staten zich niet houden aan enige beloften of overeenkomsten," aldus Asadi.

Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel voor een vredesakkoord naar de VS gestuurd. In West Palm Beach zei Trump het voorstel binnenkort te beoordelen, maar dat hij zich niet kan voorstellen dat hij het zal accepteren.