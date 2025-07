Acht lichtgewonden bij botsing tussen trams in Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Bij een kop-staartbotsing tussen twee trams in Rotterdam zijn vrijdagochtend acht mensen lichtgewond geraakt. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. Hun verwondingen lijken niet ernstig, zegt een politiewoordvoerder. "Dan moet je denken aan hechtingen."

De twee trams reden op het Kruisplein in het centrum achter elkaar op hetzelfde spoor. Volgens de politie lijkt het erop dat de achterste trambestuurder te laat heeft geremd of niet genoeg afstand heeft gehouden, maar dat wordt nog onderzocht. Deze trambestuurder is aangehouden en er wordt gekeken of hij onder invloed heeft gereden, een standaardmaatregel.

Een eerste speekseltest is positief uitgevallen, nu moet bloedonderzoek uitwijzen of de bestuurder daadwerkelijk onder invloed reed. "De eerste test geeft een indicatie maar is niet gedetailleerd genoeg en minder betrouwbaar dan een bloedtest", zegt de politiewoordvoerder. De bloeduitslag zal zo'n twee weken op zich laten wachten.

Geschrokken

Vervoersmaatschappij RET laat weten geschrokken te zijn en mee te leven met de betrokkenen. De RET is een eigen onderzoek gestart naar de oorzaak van de botsing en heeft beide trambestuurders opgevangen. De bestuurder van de tweede tram mag niet werken zolang het politieonderzoek duurt, aldus een woordvoerder.

Door het ongeluk worden enkele tramlijnen omgeleid. Het Kruisplein blijft wel per tram bereikbaar. De RET verwacht dat alles in de loop van de ochtend weer normaal rijdt.