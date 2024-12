Brabantse politie stuit op twee kilogram zware tuinkabouter, gemaakt van pure MDMA

Bij de politie zijn ze wel wat gewend wat betreft bijzondere en bizarre vondsten, maar hier sloegen de Brabantse dienders steil van achterover: de politie Dongemond stuitte tijdens een grote drugsinval in hun werkgebied op een tuinkabouter van bijna twee kilo. Hij was volledig vervaardigd was uit MDMA, de werkzame stof in XTC-pillen. De politie kon er wel om lachen en schreef bij de vondst: "De kabouter was er zelf zichtbaar van geschrokken."

Politie basisteam Dongemond, dat actief is in Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena, deed geen uitspraken over de exacte locatie van de vondst. Wat we wel weten: deze drugskabouter komt voorlopig niet meer buiten.