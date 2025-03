ARNHEM (ANP) - De brand in Arnhem is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw wat opgelaaid, meldt Omroep Gelderland. Hierbij zou veel rook vrijkomen, daarom is ook een NL-Alert verstuurd. Hierin staat het advies om ramen en deuren te sluiten.

Donderdagavond begon de brandweer met de sloop van het pand van SoLow waar de brand ontstond, zodat de brand volledig geblust kon worden. De brand is nog steeds onder controle.