Thuispubliek geeft Bol een 'boost' in gouden estafetterace op EK

APELDOORN (ANP) - Femke Bol vond het spannend om zonder wedstrijdritme meteen voor de prijzen te moeten lopen. "Het voelde anders dan normaal, het was mijn eerste race van dit jaar en de benen deden ook wat meer pijn, maar als je voor dit publiek rent naar goud doet het toch echt minder zeer", zei de vedette van de Nederlandse atletiekploeg na haar gouden race op de EK indoor in Apeldoorn. Ze won met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd.

De regerend wereld- en Europees kampioene op de 400 meter indoor kwam deze winter heel bewust niet op de baan voor indoorwedstrijden individueel, maar ze kon het Nederlandse publiek dat massaal naar Omnisport was gekomen voor de EK, niet in de steek laten. "Dit wilde ik niet missen. Ik wist dat we een goed team hadden en dit thuispubliek geeft zo'n boost. De estafette is zo leuk en thuis lopen is ook zo leuk. Het is een ervaring om nooit te vergeten."

Bol vergat ook niet haar teamgenoten te betrekken bij het succes. Zij was de laatste loper en moest het afmaken, maar Nick Smidt, Eveline Saalberg en Tony van Diepen deden het voorwerk. Smidt zei dat hij "gedragen door het publiek" precies zo liep zoals de coaches hem hadden geïnstrueerd. Hij slaagde erin om als eerste het stokje over te geven aan Saalberg. De tweede vrouw in de ploeg stortte in op haar laatste meters, maar Van Diepen herstelde de opgelopen achterstand keurig.

Opdracht

"Tony en ik hadden daarna een hele goede wissel", zei Bol. "We wonnen twee plekken, daar oefenen we ook op. Ik moest slim lopen en niet als een gek van start gaan, want dat kan gebeuren als de toeschouwers zo achter je staan. Het plan was om na 250 meter te versnellen en aan te vallen en ik heb me keurig aan die opdracht gehouden."

Pas zondag komt Bol weer terug voor nogmaals twee rondjes op de kunststofbaan van Omnisport. Dan gaat ze met het vrouwenteam voor haar tweede gouden medaille op de 4x400 meter.