HEERLEN (ANP) - In een appartementencomplex aan het Mariabad in het Limburgse Heerlen woedt zondagmiddag brand. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te blussen en ontruimt het woongebouw, meldt een woordvoerster van de veiligheidsregio. "Mogelijk zijn er gewonden gevallen", zegt ze.

Straten in de omgeving zijn afgezet om hulpdiensten de ruimte te geven en kijkers te weren, aldus de veiligheidsregio.