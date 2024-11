Harris onverwacht ruim aan de leiding in poll Iowa: schokgolf door peilbureaus

Een belangrijke peiling in Iowa voorspelt onverwacht winst voor Kamala Harris in de staat die doorgaans naar de Republikeinen gaat. De poll schokte dan ook Amerikaanse experts, schrijft Britse krant The Guardian.

Uit de Selzer-peiling bleek dat Harris drie procent voorsprong heeft op Donald Trump. “Kijk, foutmarges bestaan en peilingen kunnen uitschieters zijn, en ik betwijfel dat Harris Iowa zal winnen, maar Selzer staat hoog aangeschreven. Een race binnen de foutmarge in Iowa is niet onmogelijk, zeker als de gerapporteerde verschuiving naar Harris echt is”, reageerde Philip Bump, columnist bij de Washington Post.

Het Midwesten van Iowa behoort niet tot de zeven cruciale staten voor de verkiezingen van 2024. Dat zijn namelijk de Rustbelt-staten Michigan, Wisconsin en Pennsylvania en de Sunbelt-staten Georgia, North Carolina, Nevada en Arizona.

Betrouwbare peiler

Hoewel politieke experts en peilers voorzichtig zijn met conclusies op basis van één enkele peiling, is Selzer een zeer gerespecteerde organisatie met een sterke reputatie in Iowa. Als Harris zelfs maar in de buurt komt in Iowa – dat Trump in zowel 2016 als 2020 won – kan dit de verkiezingsrace aanzienlijk veranderen.

De Selzer-peiling zet Harris op 47 procent en Trump op 44 procent. In een peiling van september had Trump nog een voorsprong van 4 procent op Harris en in een peiling van juni een voorsprong van 18 procent op toenmalige kandidaat Joe Biden.

Uit de peiling blijkt dat vrouwen de oorzaak zijn van de recente verschuiving naar Harris in de staat. Als dit klopt, is het veelzeggend, aangezien de campagne van Harris zich richt op het mobiliseren van vrouwelijke kiezers door onder meer het abortusverbod in een aantal staten te willen terugdraaien.

De reactie van analisten en peilers was een mix van schok en verbazing. “Dit is een verbluffende peiling. Maar Ann Selzer heeft een zo goed als vlekkeloze staat van dienst als het gaat om het voorspellen van verkiezingsuitkomsten in haar staat. Vrouwen drijven deze opmars. Voorbode voor het land?” zei David Axelrod, voormalig topadviseur van Barack Obama.

Selzer is de best beoordeelde peiler op de nationale peiling van Nate Silver, een van de meest gevolgde peilingexperts in de VS. “In een scenario waarin Harris Iowa wint, wint ze waarschijnlijk ook andere staten in het Midwesten, vooral Michigan en Wisconsin. In dat geval is ze vrijwel zeker van de overwinning in het kiescollege”, zei Silver op zijn website.