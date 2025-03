Brand in Delft in wooncomplex, vijf appartementen ontruimd

DELFT (ANP) - In de Leeghwaterstraat in Delft woedt een brand in een appartementencomplex. Vijf appartementen zijn ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak uit op de vierde etage en heeft vermoedelijk gewoed in twee appartementen. Het vuur is overgeslagen naar de vijfde etage, maar inmiddels zit de brandhaard nog slechts in de spouwmuur.

Omdat het pand gedeeltelijk aan water grenst, is die kant van het gebouw moeilijk bereikbaar. De brandweer is bezig om een manier te vinden om de spouwmuurbrand onder controle te krijgen.

Veel mensen uit het complex zijn uit voorzorg naar buiten gegaan. Als zij willen, kunnen ze naar een opvangruimte in de buurt van het complex.