Schaatser Snellink pakt op 5000 meter WK-zilver achter Eitrem

HAMAR (ANP) - Beau Snellink heeft bij de WK afstanden in Hamar zilver gewonnen op de 5000 meter. De 23-jarige schaatser moest met 6.11,72 het goud laten aan de Noor Sander Eitrem. Die veroverde voor het eerst in zijn carrière de wereldtitel met 6.10,05. Brons was er voor Vladimir Semirunniy uit Polen.

Voor Snellink is het de eerste individuele WK-medaille. De Nederlands kampioen allround won eerder wel twee keer goud op de WK op de ploegachtervolging.

Eitrem, eerder dit seizoen de eerste Noorse Europees kampioen allround sinds Johann Olav Koss in 1991, maakte zijn rol als favoriet waar door Snellink in een rechtstreeks duel te kloppen. De Noor en de Nederlander doken ook onder de tot dan toe beste tijd van Semirunniy van 6.12,95. Eitrem zag vervolgens dat Davide Ghiotto er in de laatste rit niet in slaagde onder zijn tijd te finishen. De Italiaan werd vierde.