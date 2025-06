NSC wil dat minister voldoet aan eisen MOB, BBB furieus

NSC wil dat landbouwminister Femke Wiersma instemt met eisen van milieuorganisatie MOB, heeft Kamerlid Harm Holman gezegd in een stikstofdebat. Een van die eisen is dat boeren het aantal dieren in balans moeten brengen met de hoeveelheid grond. NSC trekt daarin samen op met GroenLinks-PvdA.

NSC-Kamerlid Holman is al langer kritisch over het beleid van BBB'er Wiersma maar verbindt daar nu actie aan. Hij wil dat Wiersma met MOB in gesprek gaat over beleid dat aan de wensen van de milieuclub voldoet.

Caroline van der Plas (BBB) is woest op haar coalitiegenoot Holman. Ze ziet het standpunt van NSC als het openbreken van de gemaakte coalitieafspraken. "In het hoofdlijnenakkoord staat dat niet gestuurd wordt op krimp van de veestapel, het sturen op grondgebondenheid is dat wel." Ze verwijt Holman dat hij meegaat in "chantage" van MOB en daarmee boeren in de steek laat. Op zijn beurt zegt de NSC'er dat hij "zich zeer inzet om een oplossing voor hun problemen te vinden".