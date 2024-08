Brand pizzeria Leeuwarden, niet duidelijk of er slachtoffers zijn

LEEUWARDEN (ANP) - In een pizzeria aan de Zuidvliet in Leeuwarden woedt zondagochtend brand. Het vuur werd rond 07.30 uur gemeld. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn.

Boven de pizzeria zijn studentenwoningen, volgens een woordvoerder van de brandweer. "Het is te gevaarlijk voor ons om naar binnen te gaan."

Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden en bestrijdt het vuur vanaf buiten.

Er is een NL-Alert verstuurd vanwege de rook.