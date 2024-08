Hoge kosten dwingen ongelukkige Britse stellen samen te blijven

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het aantal koppels in het Verenigd Koninkrijk dat in een ongelukkige relatie zit, heeft het hoogste niveau bereikt sinds 2014, terwijl het echtscheidingspercentage op zijn laagste punt in meer dan vijftig jaar staat. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Britse statistiekbureau. Juristen zeggen dat veel Britten hun scheiding uitstellen tot de economie verbetert.

De kosten voor huishoudens in het VK zijn de laatste jaren fors gestegen, van energierekeningen tot boodschappen en huur. De torenhoge hypotheekrentes, opgelegd door de Bank of England om de inflatie te beteugelen, hebben de woonkosten verhoogd. Hierdoor blijven ongelukkige stellen vaker noodgedwongen samenwonen.

"Wat voorheen met één inkomen kon worden betaald, zoals rekeningen, kinderopvang en andere levensonderhoudskosten, is steeds meer onder druk komen te staan en onbetaalbaarder geworden", zegt Joanna Newton van het advocatenkantoor Stowe Family Law.

Nederland

Volgens de laatste cijfers is het percentage Britten dat ontevreden is over hun relatie gestegen tot 6 procent, het hoogste niveau in tien jaar. Het aantal echtscheidingen in het VK is op het laagste niveau sinds 1971.

Ook in Nederland is het aantal echtscheidingen in de afgelopen tien jaar flink gedaald. Ruim zeven op duizend stellen beëindigden vorig jaar hun huwelijk, maakte statistiekbureau CBS eerder bekend. In 2014 was dit nog meer dan tien op duizend. De daling is deels te verklaren door een afname in het aantal huwelijken in Nederland. Stellen in ons land kiezen vaker voor een geregistreerd partnerschap of wonen ongehuwd samen. In hoeverre economische redenen een rol spelen is niet onderzocht.