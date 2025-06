OOSTERHOUT (ANP) - De brand die in de nacht van maandag op dinsdag uitbrak bij een recyclingbedrijf in het Brabantse Oosterhout is onder controle. Ook de rook neemt af, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De brand ontstond rond 02.30 uur aan de Koopvaardijweg. Balen geperst papier vatten vlam. Rond 06.15 uur werd een NL-Alert verstuurd vanwege de rook.