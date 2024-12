Brand Waalwijk onder controle, asbest vrijgekomen

WAALWIJK (ANP) - De brand in het leegstaande, voormalige leder- en schoenenmuseum aan de Elzenweg in Waalwijk is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De rook is afgenomen. Er zijn geen gewonden gevallen door de brand.

De veiligheidsregio stuurde eerder maandagavond een NL-Alert uit, omdat er veel rook vrijkwam bij de brand.

Bij de brand is asbest vrijgekomen, meldde de veiligheidsregio. De brandweer brengt met meetploegen in kaart waar de asbestdeeltjes neergekomen zijn. Omwonenden wordt geadviseerd van asbestdeeltjes af te blijven, uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten.