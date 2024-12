Darter Littler bereikt na thriller kwartfinales WK

LONDEN (ANP) - Darter Luke Littler heeft de kwartfinales van het WK in Londen bereikt. De 17-jarige finalist van het afgelopen WK won in de vierde ronde in Alexandra Palace met 4-3 in sets van zijn Engelse landgenoot Ryan Joyce.

In de kwartfinale neemt Littler het op tegen zijn landgenoot Nathan Aspinall. Die won eerder op de dag met 4-0 van de Duitser Ricardo Pietreczko.

Littler zag zijn tegenstander Joyce twee keer in sets terugkomen. In de zesde set trok Joyce na een gemiste matchdart van Littler de stand voor de derde keer gelijk. In de afsluitende set plaatste Littler meteen een break. Hij kreeg bij 2-1 in legs zijn vierde matchdart en die ging wel raak.