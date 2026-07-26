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Brandenburger Tor verlicht in regenboogkleuren na aanslag Pride

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 23:43
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BERLIJN (ANP/DPA) - De Brandenburger Tor in Berlijn is zondagavond laat verlicht in de kleuren van de regenboog. Deze kleuren gelden als symbool van de queer-gemeenschap en staan ​voor diversiteit en tolerantie. Ze werden vanaf zonsondergang op het beroemde monument in het Berlijnse stadscentrum geprojecteerd.
De keuze om de Brandenburger Tor zo te verlichten houdt verband met de aanslag van zaterdag tijdens de Pride in Berlijn. Een automobilist reed op een menigte in en viel ook mensen aan met een steekwapen. Daarbij viel een dode en raakten negentien mensen gewond. Volgens de politie verkeerde in de loop van de middag geen van de gewonden meer in levensgevaar.
Zondagavond heeft de politie tijdens een operatie in de Berlijnse wijk Spandau een verdachte doodgeschoten. Vermoedelijk had deze persoon banden met islamistische kringen. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een Duitse burger en een bekende van justitie.
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