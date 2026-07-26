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Media: branden bij Madrid en Avila nog actief maar onder controle

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 23:41
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MADRID (ANP) - De grote bosbranden die woeden in de provincie Ávila en de regio Madrid zijn nog actief en blijven naar verwachting de komende dagen branden. Na een snelle uitbreiding in de afgelopen dagen zijn veel vuurfronten inmiddels wel ingedamd. Dat melden Spaanse media waaronder de krant El País. Ook de branden in de regio Toledo verergeren niet meer.
In de drie regio's is in totaal 77.000 hectare verbrand. Ongeveer 90.000 mensen zijn geëvacueerd of gedwongen binnenshuis te blijven, blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Alleen al in Ávila is 50.000 hectare afgebrand, waarmee dit de grootste brand in de Spaanse geschiedenis is, zei minister Sara Aagesen van Ecologische Transitie zondag.
"De branden ontwikkelen zich gunstig, maar langzaam", zei minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska na de middagvergadering van het coördinatiecentrum voor noodsituaties (Cecod). Het blussen werd steeds bemoeilijkt door harde windstoten, maar zondag nam de windkracht voor het eerst in vier dagen af, aldus de minister.
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