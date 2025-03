Brandend vrachtschip op Noordzee lijkt toch niet te zinken

HULL (ANP) - Het vrachtschip dat maandag op de Noordzee op een tanker botste lijkt toch niet te zinken, stelt de Britse transportminister Heidi Alexander volgens de BBC en Sky News. Eerder zei een staatssecretaris dat dat juist wel de verwachting was.

Alexander sprak dinsdag met leden van de kustwacht en die zeiden dat het erop leek dat beide schepen zullen kunnen blijven drijven. Het vrachtschip, de Solong, zou kunnen worden weggesleept. Volgens Sky News is het de bedoeling dat dat vaartuig naar België wordt gesleept.

Na de aanvaring brak brand uit op beide schepen. Het vuur op de tanker, de Stena Immaculate, is inmiddels geblust, maar de Solong brandt nog. Er zijn ook veel zorgen over lekkende brandstoffen en vervuiling van de zee, maar het is nog niet bevestigd dat daar daadwerkelijk sprake van is.