Brandstofopslag in haven Oman geraakt door drones

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 9:59
anp030326096 1
DUQM (ANP/RTR) - Een brandstofopslag in een van de belangrijkste havens van Oman is geraakt door een droneaanval, meldt het Omaanse staatspersbureau. Het is de tweede aanval op de Duqm-haven sinds zaterdag, toen Iran begon met luchtaanvallen op landen in de regio, als reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen. Volgens het staatspersbureau was de schade in de haven van Duqm beperkt en zijn er geen gewonden.
Oman huisvest, net als de andere landen die door Iran worden bestookt, een Amerikaanse militaire basis. Het sultanaat trad tijdens de onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten op als bemiddelaar. Oman reageerde teleurgesteld op het begin van de oorlog zaterdag. Momenteel proberen veel gestrande reizigers het Midden-Oosten te ontvluchten via de Omaanse hoofdstad Muscat.
Zondag werd de haven ook getroffen door drones. Toen raakte één persoon gewond. Abu Dhabi meldde maandag ook een aanval op een brandstofopslag. Daar was de schade eveneens beperkt.
