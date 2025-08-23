ECONOMIE
Brandweer Amsterdam redt vier mensen bij woningbrand

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 3:04
bijgewerkt om zaterdag, 23 augustus 2025 om 3:06
anp230825006 1
 In Amsterdam zijn vier mensen uit een woning gered die vol was komen te staan met rook door een brand. De brand brak vrijdagavond laat uit op de eerste etage van een gebouw aan de J.J. Viottastraat in het Museumkwartier. De oorzaak van de brand is niet bekend.
De vier mensen bevonden zich op de tweede etage en konden door de rook niet naar buiten, meldt de Veiligheidsregio Amsterdam op X. Ze zijn gered met behulp van speciale maskers, waarmee ze werden aangesloten op de ademlucht van de brandweerlieden. Vanwege rookinhalatie zijn alle vier naar het ziekenhuis gebracht.
