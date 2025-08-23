ECONOMIE
Noord-Korea beschuldigt Seoul van waarschuwingsschoten bij grens

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 2:42
PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea heeft Zuid-Korea ervan beschuldigd waarschuwingsschoten te hebben afgevuurd op Zuid-Koreaanse soldaten in de buurt van de grens. Het land waarschuwt dat de spanningen hierdoor kunnen oplopen tot een "onbeheersbaar" niveau. Seoul heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.
Het incident vond dinsdag plaats toen Noord-Koreaanse soldaten bezig waren de zwaar versterkte grens, die het schiereiland verdeelt, permanent af te sluiten, meldde het staatspersbureau KCNA. Het citeerde daarbij een verklaring van luitenant-generaal Ko Jong Chol.
Ko noemde het incident een "ernstige provocatie". "Dit is een zeer ernstig precedent dat onvermijdelijk kan leiden tot een situatie aan de zuidelijke grens die kan escaleren tot een onbeheersbare confrontatie", voegde hij eraan toe.
De beschuldigingen komen twee dagen voor het bezoek van de nieuwe Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan Washington, die probeert de spanningen met Pyongyang enigszins te verminderen.
