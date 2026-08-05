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Brandweer: brand in duinen Wassenaar onder controle

Samenleving
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 17:53
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WASSENAAR (ANP) - De brand in de duinen bij Wassenaar is onder controle, meldt de brandweer Haaglanden. Die houdt het gebied in de gaten om opkomende hotspots te bestrijden. Dat zijn kleine brandhaardjes die door de wind oplaaien.
De geëvacueerde bezoekers van hotel Duinoord mogen terug naar het hotel. Om hoeveel gasten het ging, is niet duidelijk.
De brand brak rond 14.45 uur uit bij de Wassenaarse Slag, aan de kant van het strand. Op webcambeelden waren hoge vlammen en grote rookwolken te zien. Een verslaggever ziet rond 17.30 uur bijna geen rookontwikkeling meer. Op het strand is het erg rustig. Ook strandtenten zijn verlaten. De horeca langs de strandopgang is gewoon geopend.
Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt.
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