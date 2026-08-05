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Bol waarschuwt klanten voor mogelijk datalek

Economie
door anp
woensdag, 05 augustus 2026 om 17:52
bijgewerkt om woensdag, 05 augustus 2026 om 17:58
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Webwinkel Bol waarschuwt klanten voor een datalek bij een logistiek partner. Volgens het bedrijf hebben onbevoegden toegang gekregen tot systemen en gegevens van deze partner. Bol benadrukt daarbij dat er geen systemen van het bedrijf zelf zijn geraakt. Wel zijn gegevens van klanten mogelijk bekeken of gekopieerd, aldus de webwinkel in een verklaring.
Na ontdekking heeft de partner direct ingegrepen om de toegang van onbevoegden te stoppen en aanvullende maatregelen genomen. Volgens Bol heeft het incident gevolgen voor een deel van de logistieke operatie. "Het assortiment van Bol en van verkooppartners dat zich op de getroffen locatie bevindt, is tijdelijk offline gehaald en sommige bestellingen zijn geannuleerd of kunnen vertraging oplopen."
Omdat er mogelijk persoonsgegevens van Bol-klanten betrokken zijn bij het incident heeft het bedrijf er melding van gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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