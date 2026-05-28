ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brandweer, gemeenten en VNG roepen Rijk op bouwregels te herzien

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 7:11
anp280526062 1
DEN HAAG (ANP) - De huidige landelijke bouwregels moeten "ingrijpend gemoderniseerd" worden om in de toekomst te kunnen bouwen, stellen gemeenten, provincies en Brandweer Nederland. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de huidige regelgeving rond de bouw niet rijmt met "de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd". Gezamenlijk roepen de organisaties het Rijk op de regelgeving te herzien.
Volgens TNO zijn de huidige bouwregels nog gebaseerd op uitgangspunten van enkele tientallen jaren geleden. Inmiddels zijn bouwmethoden, woningen en de samenleving veranderd en daar sluiten de huidige regels te weinig op aan. Dit kan leiden tot vertraging, extra kosten en soms brandonveilige situaties.
Naast de woningbouw staan de verouderde bouwregels volgens het onderzoeksinstituut ook andere belangrijke beleidskwesties in de weg, zoals de energietransitie en vergrijzing.
loading

POPULAIR NIEUWS

176160886_m

Bloedhete auto? Met deze Japanse truc ben je de hitte binnen één minuut kwijt

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

ANP-517415257

Verkrachtingen en Epstein-banden: Veel Noren zijn helemaal klaar met het koningshuis

126571054_m

Wat is dat witte laagje op droge worst, toch geen schimmel zeker?

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

Loading