AXEL (ANP) - De brand in een woning in Axel is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Door de brand raakte een persoon gewond. Ook kwam er veel rook vrij.

De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden, aldus de veiligheidsregio. Meerdere straten in de Zeeuwse plaats moesten worden afgezet om de brand te kunnen blussen.