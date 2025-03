Noorderlicht mogelijk komende nacht te zien

HOUTEN (ANP) - Mogelijk is zondagavond of -nacht het noorderlicht te zien in Nederland, meldt Weeronline. Hoe laat dit precies zal zijn en hoe fel het licht schijnt, is volgens de website vooraf lastig te zeggen.

Zonnevlammen veroorzaken het noorderlicht, legt Weeronline uit. De zon produceerde afgelopen vrijdag zo'n zonnevlam. Het duurt meestal twee tot drie dagen voordat de effecten van zo'n vlam de aarde hebben bereikt.

Tussen 22.00 en 02.00 uur is het noorderlicht doorgaans het beste te zien in Nederland. Als de zonnevlam later de aarde bereikt, is er mogelijk niet zoveel van te zien vanuit ons land. Ook kunnen wolken het zicht op het fenomeen in de weg zitten, aldus Weeronline.