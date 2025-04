Brandweer naar verwachting hele ochtend bezig met brand Gorinchem

GORINCHEM (ANP) - De brandweer is naar verwachting nog de hele ochtend bezig met de brand in een voormalig en verlaten schoolgebouw in Gorinchem. Hoewel de hoeveelheid rook die vrijkwam is afgenomen, geldt voor bewoners van de Zuid-Hollandse plaats nog wel het advies ramen en deuren gesloten te houden, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand woedt in een voormalig schoolgebouw aan de IJslaan. Waardoor het vuur uitbrak, is nog onbekend. Niemand is gewond geraakt.

De brandweer is volgens de zegsman nog bezig met blussen. "Er is een stuk dat moeilijk te blussen is, daar zijn we hard mee bezig." Inmiddels is ook definitief vastgesteld dat er geen sprake is van asbest. Verder geeft de woordvoerder aan dat in sommige tuinen in de buurt stukken isolatiemateriaal zijn neergekomen. Bewoners kunnen die zelf opruimen en weggooien bij het restafval. Ook is in tuinen roet neergekomen, dat met water weg te spoelen is.

Sommige stukken van het gebouw zijn volgens de woordvoerder flink aangetast door de brand en zijn heel instabiel. En hoewel de rook inmiddels flink is afgenomen, blijft het advies voorlopig aan bewoners van de stad om ramen en deuren gesloten te houden omdat de rook "even" blijft hangen.