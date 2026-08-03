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Brandweer nog uren aan het blussen bij natuurbrand Limburg

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 20:24
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OOSTROM (ANP) - De brandweer is naar verwachting nog zeker zes tot acht uur aan het blussen bij de brand in het natuurgebied De Rosmolen bij Oostrom in de gemeente Venray. Een woordvoerder van de veiligheidsregio spreekt van een omvangrijke brand die lastig te blussen is en nog niet onder controle is.
In het Limburgse natuurgebied staat naar schatting van de brandweer zeker 21 hectare in brand. "Het gaat onder meer om dennenbos. De naalden van die bomen bevatten hars en dat is als het ware een brandstof." De brand woedt hoog in de bomen, aldus de woordvoerder. "Het kan van boomtop naar boomtop, dat maakt het blussen lastig." Bij het blussen krijgt de brandweer hulp van drie blushelikopters van defensie.
Een camping in het natuurgebied is vanwege de brand ontruimd. Volgens L1 Nieuws zijn ongeveer driehonderd campinggasten geëvacueerd. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt dat er geen sprake is van meer evacuaties. Wel is er een NL-Alert verstuurd waarin mensen wordt opgeroepen uit de rook te blijven.
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