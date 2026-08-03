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Tenniszussen Williams met wildcard naar dubbelspel Cincinnati

Sport
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 20:23
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CINCINNATI (ANP/RTR) - De zussen Venus (46) en Serena (44) Williams komen volgende week samen uit in het dubbelspel op het masterstoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. De veelvoudig grandslamwinnaressen hebben van de organisatie een wildcard gekregen. Ze speelden voor het laatst samen in het dubbelspel op de US Open van 2022.
Eerder dit jaar ontvingen de zussen ook een wildcard voor het dubbelspel op Wimbledon, maar kwamen daar vorige maand niet in actie vanwege een knieblessure van Serena. Die blessure liep ze op bij haar rentree in het enkelspel op het grandslamtoernooi in Londen. De langverwachte terugkeer na vier jaar afwezigheid eindigde op Wimbledon met een nederlaag in de eerste ronde tegen de Australische Maya Joint (20).
Venus heeft in Cincinnati ook een wildcard gekregen voor het enkelspel, meldt de organisatie.
Het hoofdtoernooi van de Cincinnati Open begint op 13 augustus.
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