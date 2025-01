WASHINGTON (ANP) - De brandweerchef van Washington gelooft niet dat er overlevenden zijn van de vliegtuigcrash bij de luchthaven Reagan National aan de rivier de Potomac. De reddingsoperatie is nu een bergingsoperatie geworden, zei hij. Er zaten 64 mensen in een verkeersvliegtuig en drie in een helikopter die met elkaar in botsing kwamen en in de rivier stortten.