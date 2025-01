JERUZALEM (ANP/RTR) - Israël heeft de vrijlating van Palestijnse gevangenen stopgezet, melden Israëlische media als The Jerusalem Post en The Times of Israel. De gevangenen zouden al in bussen hebben gezeten om te worden vrijgelaten, maar die bussen moesten van de Israëlische autoriteiten omkeren. Het besluit zou een protest zijn tegen de chaotische taferelen in de Gazastrook, waar eerder op de dag acht gijzelaars werden vrijgelaten.