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Brazilië roept ambassadeur in Argentinië terug na toespraak Milei

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 19:01
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SÃO PAULO (ANP/RTR) - Brazilië heeft zijn ambassadeur in Buenos Aires teruggeroepen nadat de Argentijnse president Javier Milei tijdens een bezoek aan het land kritiek had geuit op de leiders en rechterlijke macht van Brazilië. Dat meldt persbureau Reuters op basis van twee ingewijden.
Milei arriveerde vrijdag in Brazilië om zijn steun te betuigen aan de presidentscampagne van de rechtse senator Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro. Tijdens een toespraak in São Paulo noemde Milei president Luiz Inácio 'Lula' da Silva een "veroordeelde", bestempelde hij de Braziliaanse regering als "stelende socialisten" en prees hij de conservatieve kandidaat aan als de enige die "Lula kan stoppen".
De diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen staan sowieso al op een laag pitje. Milei heeft tijdens geen van zijn bezoeken aan Brazilië om een ​​ontmoeting met Lula gevraagd, en Lula heeft geen interesse getoond hem te ontvangen.
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