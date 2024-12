Brede coalitie roept op discriminatie tegen moslims tegen te gaan

DEN HAAG (ANP) - Een brede coalitie van organisaties van mensen met een migratieachtergrond roept in een manifest op discriminatie van moslims tegen te gaan. Ze overhandigde maandagmiddag een manifest aan Tweede Kamerleden.

De coalitie stelt dat de 5 procent van de Nederlanders die moslim zijn niet als volwaardige burgers in de samenleving kunnen participeren. "We hebben er geen enkel vertrouwen in dat het onder het nieuwe kabinet beter zal worden. Het beledigen van moslims is in de politiek bijna salonfähig geworden."

"We maken ons ernstig zorgen over de opkomst van extreemrechtse en radicaal-rechtse partijen in Nederland en Europa. Deze ontwikkeling heeft in verschillende landen geleid tot een intensivering van islamofobe uitingen en geweld", stellen de organisaties. Ook de situatie in Gaza baart de groep zorgen. "De solidariteit met Israël mondt regelmatig uit in islamofobe uitingen, waarbij moslims als een bedreiging voor joodse medeburgers worden gezien", stellen ze. "Je kunt geen racisme met racisme bestrijden."

De coalitie bestaat uit tientallen organisaties, waaronder islamitische, Marokkaanse, Turkse en Chinese organisaties, samenwerkingen van vluchtelingen en antidiscriminatiebureaus.