Inspectie adviseert weer negatief over PFAS-vergunning Chemours

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft opnieuw een negatief advies gegeven over een vergunningaanvraag van Chemours. Het chemiebedrijf uit Dordrecht wil meer PFAS in de lucht uitstoten dan waarvoor het nu een vergunning heeft, maar volgens de ILT ontbreekt "cruciale informatie" in de aanvraag. De inspectie adviseert de provincie Zuid-Holland als vergunningverlener dan ook om hier voorlopig geen besluit over te nemen.

"Het zou voor Chemours duidelijk moeten zijn waar een aanvraag aan moet voldoen", aldus de ILT. "Toch blijven de aanvragen die Chemours voor PFAS indient, getuigen van een 'grote-stappen-snel-thuis-mentaliteit'. De ILT wil daar paal en perk aan stellen en adviseert het bevoegd gezag daar naar Chemours toe kritisch op te zijn."

De inspectie gaf eerder dit jaar ook al een negatief advies over een aanvraag van Chemours, toen over een vergunning om een aantal stoffen die onder de verzamelnaam PFAS vallen op het water te mogen lozen. De ILT vond die aanvraag "opvallend veel open eindjes" bevatten.