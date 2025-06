Brekelmans: dronestunt à la Oekraïne dreigt in Nederland niet

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse luchtmachtbases hoeven niet te vrezen voor een verwoestende droneaanval zoals Oekraïne afgelopen weekend op Rusland uitvoerde, denkt defensieminister Ruben Brekelmans. "Onze verdediging hebben we uiteraard op orde", zei hij bij aankomst voor overleg met NAVO-collega's in Brussel.

Oekraïne wist zondag kostbare bommenwerpers en waarnemingsvliegtuigen op vliegvelden diep in Rusland te treffen. Het land zette drones in die opstegen uit vrachtwagentrailers in de buurt van de luchtmachtbases, soms duizenden kilometers van Oekraïne. De spectaculaire actie wekte ontzag, maar baarde experts en beleidsmakers ook onmiddellijk zorgen. Vliegbases in westerse landen zijn voor zo'n actie ook niet veilig, waarschuwden ze.

Maar Brekelmans maakt zich geen zorgen. Nederland is al "permanent waakzaam en alert", en "we zien niet een directe aanleiding na de actie van Oekraïne om dat verder te verhogen".