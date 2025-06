Regering-Trump beveelt nieuw inreisverbod voor deze twaalf landen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een bevel ondertekend dat mensen uit twaalf landen de toegang tot de Verenigde Staten ontzegt, heeft het Witte Huis woensdagavond (plaatselijke tijd) bekendgemaakt.

Burgers uit de landen krijgen vanaf 9 juni geen toegang meer tot de VS. Het gaat om Afghanistan, Myanmar, Tsjaad, Congo-Brazzaville, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Haïti, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen.

Voor mensen uit zeven andere landen, namelijk Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan en Venezuela, gelden gedeeltelijke beperkingen, aldus het Witte Huis. Uitzonderingen worden gemaakt voor atleten die deelnemen aan grote sportevenementen zoals wereldbekers en hun coaches en familieleden.

Trump zegt dat het nieuwe inreisverbod is ingegeven door de aanval op een Joodse protestmars afgelopen zondag in de plaats Boulder. "De recente terroristische aanslag in Boulder toont het extreme gevaar van buitenlanders die ons land binnenkomen zonder degelijke screening", zei hij in een videoboodschap. Volgens Trump kan de lijst met landen worden uitgebreid als zich elders in de wereld nieuwe dreigingen voordoen.

Tijdens zijn eerste termijn stelde Trump al een inreisverbod in voor reizigers uit zeven overwegend islamitische landen. Dat omstreden beleid werd jarenlang juridisch bevochten, maar is uiteindelijk in 2018 bekrachtigd door het Hooggerechtshof.

Trumps opvolger Joe Biden draaide de inreisverboden in 2021 direct weer terug. Hij noemde die een "vlek op ons nationale geweten".