ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brekelmans: Heinen is niet teruggefloten door coalitiepartners

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 17:00
anp160926191 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Volgens VVD-fractieleider Ruben Brekelmans is zijn partijgenoot minister Eelco Heinen van Financiën niet teruggefloten door coalitiepartijen D66 en CDA. "Ik wil dat even rechtzetten, het beeld dat is ontstaan, dat de minister teruggefloten zou zijn." Volgens Brekelmans "werkt het altijd zo" dat de minister van Financiën "het initiatief neemt" en daarin een coördinerende rol heeft.
Hij hekelt dat er "een spin" is ontstaan rondom de VVD-minister. "Het kabinet heeft een inventarisatie gemaakt van wensen van de oppositie. En natuurlijk is daar door de coalitie over gesproken. Er waren nogal uiteenlopende wensen en het ging om hoge bedragen."
Later in het debat zei Joost Eerdmans van JA21 tegen Brekelmans dat hij de minister van Financiën heeft horen zeggen dat die "een linkerbeen heeft moeten bijtrekken," nadat het eerste concept klaar was. Dagblad NRC schreef deze week in een reconstructie dat D66 en CDA de eerste tabellen van Heinen "te rechts" vonden.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

yesilgoz vvd sluit samenwerking met pvv niet op voorhand uit1692359784

VVD-kiezers hebben ook hun buik vol van Yeşilgoz

anp150926143 1

Prinsjesdag beschermt je WIA-uitkering, maar over je ziekengeld is nog niets besloten

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

vooruitzichten pensioenfondsen zien er heel slecht uit1582608251

Zoveel procent van je loon houd je over als pensioen — Nederland staat bovenaan, en dat is misleidend

Loading