Brekelmans: Heinen is niet teruggefloten door coalitiepartners

DEN HAAG (ANP) - Volgens VVD-fractieleider Ruben Brekelmans is zijn partijgenoot minister Eelco Heinen van Financiën niet teruggefloten door coalitiepartijen D66 en CDA. "Ik wil dat even rechtzetten, het beeld dat is ontstaan, dat de minister teruggefloten zou zijn." Volgens Brekelmans "werkt het altijd zo" dat de minister van Financiën "het initiatief neemt" en daarin een coördinerende rol heeft.

Hij hekelt dat er "een spin" is ontstaan rondom de VVD-minister. "Het kabinet heeft een inventarisatie gemaakt van wensen van de oppositie. En natuurlijk is daar door de coalitie over gesproken. Er waren nogal uiteenlopende wensen en het ging om hoge bedragen."

Later in het debat zei Joost Eerdmans van JA21 tegen Brekelmans dat hij de minister van Financiën heeft horen zeggen dat die "een linkerbeen heeft moeten bijtrekken," nadat het eerste concept klaar was. Dagblad NRC schreef deze week in een reconstructie dat D66 en CDA de eerste tabellen van Heinen "te rechts" vonden.