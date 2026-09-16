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Utrecht verbiedt opnieuw snelwegblokkade XR komende zaterdag

Samenleving
door anp
woensdag, 16 september 2026 om 16:59
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UTRECHT (ANP) - De gemeente Utrecht heeft de aangekondigde snelwegblokkade van Extinction Rebellion (XR) komende zaterdag verboden. De actiegroep wil opnieuw demonstreren op de Ring A12 bij Utrecht, maar de gemeente staat dat niet toe. "Het betreden en blokkeren van een snelweg is verboden en strafbaar", staat op de website.
"Het recht om te demonstreren is een belangrijk grondrecht in Nederland. Dat recht kent echter ook grenzen." De gemeente wijst erop dat demonstraties op snelwegen "ernstige risico's" met zich meebrengen. Zowel voor de veiligheid van demonstranten en andere weggebruikers als voor de bereikbaarheid van de nood- en hulpdiensten.
De gemeente heeft het Domplein aangewezen als alternatieve demonstratieplek.
Hoewel de snelwegblokkade niet is toegestaan, is verkeershinder op en rondom de Ring niet uit te sluiten. De gemeente Utrecht adviseert weggebruikers daarom om zaterdag alleen de auto te pakken als dat noodzakelijk is en zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.
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