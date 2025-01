Brekelmans hoopt dat VS wapenhulpoverleg Oekraïne blijven leiden

RAMSTEIN (ANP) - Defensieminister Ruben Brekelmans hoopt dat de Verenigde Staten ook onder de nieuwe president Donald Trump het overleg over militaire hulp aan Oekraïne blijven leiden. Brekelmans ziet nog niet meteen een alternatief voor de leidende rol van zijn Amerikaanse collega in het zogenoemde Ramstein-overleg.

Nadat Rusland drie jaar geleden Oekraïne was binnengevallen, brachten de VS een vijftigtal medestanders bijeen om op gezette tijden militaire hulp voor Oekraïne in te zamelen en dat onderling af te stemmen. Maar het is de vraag of de bijeenkomsten op de Duitse legerbasis Ramstein op dezelfde voet doorgaan als over anderhalve week Trump is aangetreden. Hij wil liever vandaag dan morgen van de miljardenhulp af en zegt heel snel een einde aan de oorlog te willen afdwingen.

"Nederland en andere landen zetten erop in dit succesvolle format voort te zetten", zegt Brekelmans in Ramstein tegen het ANP. De NAVO heeft een deel van de planning en coördinatie van de hulp al van de Amerikanen overgenomen om te voorkomen dat dat van de ene op de andere dag zou kunnen stilvallen. Maar Brekelmans ziet voorlopig niet gebeuren dat het bondgenootschap de rol van de VS helemaal zou kunnen overnemen. "Dan wordt het een NAVO-aangelegenheid", stelt hij, en dat wil de alliantie nu juist voorkomen uit angst rechtstreeks tegenover Rusland te komen te staan.