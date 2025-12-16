Brekelmans maant bondgenoten: versterk Oekraïne in vredesoverleg

LONDEN/DEN HAAG (ANP) - Juist nu de vredesplannen van Oekraïne, zijn Europese bondgenoten en de VS vaart lijken te krijgen, moet Oekraïne meer militaire hulp ontvangen, vindt defensieminister Ruben Brekelmans. Dan staat het sterker in de onderhandelingen met Rusland. Brekelmans deed die oproep tijdens een inzamelingsoverleg van een veertigtal landen dat Oekraïne helpt.

Brekelmans verwijst na afloop van de videovergadering met collega-ministers naar de plannen die Oekraïnes Europese medestanders na topoverleg in Berlijn maandag naar buiten brachten. Ook met die "belangrijke diplomatieke vorderingen" heeft Oekraïne iedere dag militaire steun nodig, onderstreept hij. Nederland trok onlangs nog geld uit om Amerikaanse wapens voor Oekraïne te kopen, maar "we moeten allemaal meer doen".

Het Verenigd Koninkrijk geeft Oekraïne voor 685 miljoen euro aan antidronekanonnen, onderscheppingsraketten en andere luchtverdedigingswapens, maakte het in de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne bekend.