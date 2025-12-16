ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brekelmans maant bondgenoten: versterk Oekraïne in vredesoverleg

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 15:59
anp161225156 1
LONDEN/DEN HAAG (ANP) - Juist nu de vredesplannen van Oekraïne, zijn Europese bondgenoten en de VS vaart lijken te krijgen, moet Oekraïne meer militaire hulp ontvangen, vindt defensieminister Ruben Brekelmans. Dan staat het sterker in de onderhandelingen met Rusland. Brekelmans deed die oproep tijdens een inzamelingsoverleg van een veertigtal landen dat Oekraïne helpt.
Brekelmans verwijst na afloop van de videovergadering met collega-ministers naar de plannen die Oekraïnes Europese medestanders na topoverleg in Berlijn maandag naar buiten brachten. Ook met die "belangrijke diplomatieke vorderingen" heeft Oekraïne iedere dag militaire steun nodig, onderstreept hij. Nederland trok onlangs nog geld uit om Amerikaanse wapens voor Oekraïne te kopen, maar "we moeten allemaal meer doen".
Het Verenigd Koninkrijk geeft Oekraïne voor 685 miljoen euro aan antidronekanonnen, onderscheppingsraketten en andere luchtverdedigingswapens, maakte het in de zogeheten Defensiecontactgroep voor Oekraïne bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

1600x900

Hoe oud kan een mens maximaal worden?

ANP-65489936

Binnenkort betaal je niet meer met iDeal, maar met Wero: zo werkt het

182088189_m

Deze simpele trucjes kunnen je brein 8 jaar jonger maken

schermafbeelding 2023 10 28 om 064919

Flashback : Dilan Yesilgoz: Ik blijf maximaal acht jaar premier

adazdazdzadad

Op deze planeet raast de wind aan 100.000 kilometer per uur en regent het metaal

ANP-428090566

Waarom ADHD bij vrouwen zo lastig te herkennen is

Loading