Brussel versoepelt staatsteunregels woningbouw om betaalbaarheid

Economie
door anp
dinsdag, 16 december 2025 om 15:57
BRUSSEL (ANP) - EU-landen moeten makkelijker staatssteun kunnen verlenen voor meer betaalbare huisvesting, ook voor het middensegment. Dat stelt de Europese Commissie dinsdag in een speciaal woonplan.
Volgens de huidige EU-regels hebben lidstaten de ruimte staatssteun te geven voor sociale huisvesting. Maar steeds meer EU-burgers hebben moeite een goed en betaalbaar huis te vinden, "niet alleen de meest kwetsbaren, maar ook huishoudens met een lager middeninkomen", aldus de Commissie. Lidstaten krijgen daarom meer coulance voor het verlenen van staatssteun voor het middensegment.
Welke doelgroepen staatssteun krijgen, de maximale woningprijs en de kwaliteitseisen van de woning mogen lidstaten zelf bepalen. Nederland pleit in Brussel al langer voor soepelere staatssteunregels voor de bouw van woningen voor middenhuur.
