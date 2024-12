Brekelmans noemt oproep van NAVO-baas Rutte terecht

DEN HAAG (ANP) - Het appel van NAVO-chef Mark Rutte om meer te investeren in defensie is "een terechte oproep", zei minister van Defensie Ruben Brekelmans vrijdag. Rutte lijkt te zinspelen op 3 procent van het bruto binnenlands product naar defensie, maar daar wil de bewindsman nog niet op vooruitlopen. De discussie hoeveel geld er precies naar de verdediging moet "gaat het komende jaar een rol spelen". Maar dat het meer dan de huidige 2 procent wordt, is wat hem betreft duidelijk.

In een toespraak vergeleek Rutte de huidige situatie met de Koude Oorlog, toen Europese landen "veel meer dan 3 procent" uitgaven aan defensie. "We zijn niet klaar voor wat in vier tot vijf jaar op ons afkomt."

Dat laatste onderschrijft Brekelmans. "Als we zien wat Rusland op dit moment aan het doen is, hoeveel tanks, raketten en alles daar van de band rollen. Dan zien we dat Rusland zoveel aan het doen is. Dat is niet alleen voor Oekraïne, maar dat is ook gericht op meer agressie richting de rest van Europa."

2 procentnorm

Hij wijst ook op het wetsvoorstel vanuit de Kamer om de 2 procentnorm als minimum in de wet vast te leggen. Dat kan op brede steun rekenen, bleek recent bij het debat daarover.

Ook justitieminister David van Weel gaat mee in de oproep van Rutte. "We moeten ons nu voorbereiden om te zorgen dat als die dreiging acuut zou worden dat we daar voorbereid op zijn." Dat geldt niet alleen voor defensie, maar ook voor bedrijven, benadrukt de bewindsman. De Rotterdamse haven moet kunnen doordraaien, bedrijven moeten kunnen blijven produceren. Burgers zelf moeten ook nadenken: "Wat doe je als er geen communicatie is van de overheid." Maar ook wat er gebeurt wanneer de elektriciteit uitvalt, waardoor bijvoorbeeld ook liften niet meer werken.. "Op wie ga je letten in je omgeving die kwetsbaar is en die mogelijk dan hulp nodig heeft."