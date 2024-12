Staat mag militaire goederen blijven uitvoeren naar Israël

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse staat mag goederen blijven uitvoeren naar Israël die kunnen worden gebruikt voor militaire doeleinden. De rechtbank in Den Haag heeft geoordeeld dat de Staat voldoet aan de regelgeving over dergelijke export.

De Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq en negen andere Nederlandse en Palestijnse organisaties hadden in kort geding een volledig wapenembargo geëist. Zij hamerden erop dat Nederland "alles moet doen wat in de redelijkheid in de macht ligt om genocide te voorkomen".

De rechter stelde dat zij terughoudend moet zijn in een oordeel over politieke beleidskeuzes. Daarnaast voldoet de Staat aan de verplichting om te toetsen "of er een duidelijk risico bestaat dat de goederen door Israël kunnen worden gebruikt op een wijze die tot schending van het humanitaire oorlogsrecht zou kunnen leiden".

Eigen grondgebied

De rechter erkende ook het recht van Israël om zijn eigen grondgebied te bewaken. "Er is dus alle reden onderscheid te maken tussen levering van militaire goederen die gebruikt kunnen worden bij aanvallen op de Palestijnse bevolking en goederen die uitsluitend ter verdediging van Israëls eigen grondgebied kunnen worden gebruikt."

Ook voor het geëiste verbod op handel met illegale nederzettingen in bezet gebied ziet de rechter geen grond, omdat de Staat al een ontmoedigingsbeleid voert. "Dat is erop gericht om bedrijven te helpen ervoor te zorgen dat zij niet onbedoeld betrokken raken bij mensenrechtenschendingen in de bezette gebieden."