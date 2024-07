Brekelmans waarschuwt: meer druk op bedrijven als oorlog dat vergt

WASHINGTON (ANP) - Als het nodig is zal Nederland bedrijven verplichten om bij te dragen aan de verdediging van Nederland en bondgenoten, zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Zijn ministerie vroeg luchtvaartmaatschappijen vorig jaar tevergeefs om hulp bij het opleiden van Oekraïense F-16-piloten. Maar nu is het nog niet zover en probeert Brekelmans het bedrijfsleven nog te overreden, zei hij op de NAVO-top in Washington.

Oekraïne krijgt F-16's van onder meer Nederland om zich beter te kunnen verweren tegen Rusland. Daarom moesten Oekraïners in ijltempo met het westerse gevechtsvliegtuig leren vliegen, maar er waren niet genoeg trainers. Daarop vroeg Defensie aan onder andere Transavia om daarvoor personeel uit te lenen, maar de vliegmaatschappij liet volgens het AD weten dat zelf nodig te hebben.

"Op het moment dat het echt escaleert, kun je ook bepaalde verplichtingen stellen", zegt Brekelmans. "Maar in die fase zijn we nu nog niet. Voorlopig voeren we daar natuurlijk gewoon het gesprek over." Hij begrijpt wel dat bedrijven niet meteen ja zeggen, omdat "het vaak de eerste keer is dat wij als Defensie dit soort vragen stellen".

'Intensieve dialoog'

Brekelmans laat het er echter niet bij zitten. "Wat mij betreft is dit de start van een intensieve dialoog."

Bij de fabrikant van de F-16, Lockheed Martin, had de minister meer succes. "Zij hebben aangegeven dat ze bereid zijn om hun capaciteit daar verder op aan te passen", zei hij na overleg met het Amerikaanse bedrijf over meer trainingsmogelijkheden voor Oekraïners. "Om daar meer ruimte voor vrij te maken."