DEN HAAG (ANP) - Minister Ruben Brekelmans (Defensie, VVD) wil naar het Iraakse Hawija gaan om daar persoonlijk excuses aan te bieden. Dat zei hij donderdag in een debat in de Tweede Kamer over de commissie-Sorgdrager. Die deed onderzoek naar de Nederlandse luchtaanval op de Iraakse stad in 2015 waarbij tientallen burgerdoden vielen.

Brekelmans heeft in maart al namens het kabinet excuses aangeboden voor het menselijke leed. De minister herhaalde die excuses tijdens het debat.