Gameontwikkelaar Ubisoft keldert op beurs in Parijs na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Ubisoft is donderdag gekelderd op de aandelenbeurs in Parijs. Beleggers waren niet te spreken over de jaarresultaten van de gameontwikkelaar, die het afgelopen jaar te maken had met verschillende tegenslagen. Ook de nieuwe game Assassin's Creed Shadows, gelanceerd aan het einde van het gebroken boekjaar, wist het tij voor het Franse bedrijf niet te keren. Het aandeel zakte ruim 18 procent.

Ubisoft meldde een verlies van 159 miljoen euro, tegen een winst van bijna 158 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijf heeft verschillende games gelanceerd die niet in de smaak vielen bij het grote publiek. Het nieuwste spel in de Assassin's Creed-reeks deed dat wel, maar kon een negatief resultaat niet voorkomen.

De stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam was verder terughoudend, na de recente opmars die volgde op de doorbraak in het handelsoverleg tussen de VS en China. De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag een fractie lager op 929,00 punten.