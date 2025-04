Vrouwen door jongens op fatbikes op billen geslagen in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De politie in Amsterdam ontvangt "steeds meer meldingen" van vrouwen die tijdens het hardlopen op de billen worden geslagen door jonge jongens op fatbikes. De daders filmen dit en zetten het vervolgens op sociale media. Sinds begin dit jaar zijn er 24 meldingen van deze vorm van aanranding gedaan, aldus een woordvoerder.

Ze vertelt dat dit voornamelijk in het Rembrandtpark gebeurt, maar er zijn ook meldingen uit andere parken als het Flevopark, Vondelpark en Erasmuspark en uit de omgeving van al die parken. De politie roept daders op "onmiddellijk te stoppen met dit gedrag" en benadrukt dat het "niet alleen heel erg vervelend voor de slachtoffers, maar ook strafbaar" is. Een dader kan hiervoor een taakstraf of gevangenisstraf krijgen.

Slachtoffers, mogelijk ook niet-hardlopers, en getuigen van soortgelijke incidenten worden gevraagd zich te melden. Voor het onderzoek is het "cruciaal" dat informatie wordt gedeeld.