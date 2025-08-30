ECONOMIE
Monument onthuld voor Javaanse contractarbeiders in Brabant

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 16:57
anp300825112 1
SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - In het Brabantse Sint-Michielsgestel is zaterdag een monument onthuld voor Javaanse contractarbeiders die werkten op de plantages in Suriname. De onthulling gebeurde door onder anderen commissaris van de Koning Ina Adema en burgemeester Eiko Smid.
De gedenkzuil staat op de gemeentelijke begraafplaats aan de Oude Schoolstraat. Daar liggen tientallen Javaanse contractarbeiders begraven. "Met de komst van dit monument op deze begraafplaats in Sint-Michielsgestel markeren wij een kantelpunt in onze geschiedenis", zei Adema. "Voor het eerst is er in Nederland een plek, een monument voor Javaanse contractarbeiders."
Na de afschaffing van de slavernij werden voor het werk op de Surinaamse plantages nieuwe mensen gezocht. Tussen 1890 en 1939 zijn tienduizenden contractarbeiders vanuit het huidige Indonesië naar Suriname gebracht om daar te werken onder zware omstandigheden. Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 vertrokken honderden Javaanse ouderen naar Nederland. Velen van hen werden opgevangen in Sint-Michielsgestel.
