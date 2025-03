Brit die verdachte steekpartij overmeesterde krijgt heldenspeld

AMSTERDAM (ANP) - De Britse toerist die donderdag de verdachte van een steekpartij rond de Dam in Amsterdam wist te overmeesteren, heeft van burgemeester Femke Halsema een heldenspeld gekregen. Dat vertelde ze vrijdag in het programma Park Politiek van AT5.

De Brit ging vrijdag langs in de ambtswoning van de burgemeester om over het voorval te praten. "Het is een heel bescheiden Engelstalige man", zegt Halsema tegen AT5. "Hij heeft geen behoefte om bekend te worden. Hij is nu vooral bezig met de slachtoffers, daar voelt hij zich verantwoordelijk voor."

Volgens de burgemeester nam de man in "een split second" een beslissing, "die echt uitzonderlijk is en waarvoor heel veel waardering moet zijn." De man liep op de Nieuwendijk en hoorde rumoer. "Hij zag iemand passeren en dacht instinctief: dit klopt niet, hier gebeurt iets ergs. Hij heeft hem naar de grond weten te werken."