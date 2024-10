Brit krijgt 18 jaar cel voor het maken van AI-kinderporno: "Slechtst mogelijke manier om technologie te gebruiken"

Een 27-jarige Brit is veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij de productie van kinderporno . Hugh Nelson gebruikte een computerprogramma om foto’s van echte kinderen te manipuleren, meldt het Britse Openbaar Ministerie. Een aanklager noemde de zaak "de slechtst mogelijke manier om de technologie te gebruiken."

Verdiensten uit chatrooms vol gruwel

Nelson ging verder dan alleen het maken van de afbeeldingen. Hij was volgens het OM actief in besloten chatrooms waar hij niet alleen beelden verkocht, maar ook openlijk sprak over en aanzette tot kindermisbruik. Hij gaf toe dat hij in anderhalf jaar tijd bijna 6000 euro aan deze handel heeft verdiend. De politie in Greater Manchester pakte hem vorig jaar op, waarna Nelson tot de uitspraak in voorarrest zat.

Veroordeling is mijlpaal

Sky News noemt de veroordeling een mijlpaal in het Britse strafrecht. Hoewel er eerder mensen zijn opgepakt voor het maken van AI-gegenereerde kinderporno, is dit de eerste zaak waarin de beelden expliciet zijn gelinkt aan echte kinderen. Tijdens zijn verhoor onthulde Nelson nog dat zijn afschuwelijke werk vaak in opdracht was van "vaders, ooms en vrienden van de familie."